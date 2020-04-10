У МОЗ попередили про небезпеку паління у разі коронавірусу

Пацієнт, хворий на коронавірус, особливо важко переносить хворобу, якщо має таку шкідливу звичку, як паління.

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Серйозну небезпеку воно несе людям, котрі мають важкі ускладнення, як, наприклад, пневмонію. Про це на брифінгу попередив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Паління "Минск-новости"

"Тютюновий дим 100% впливає і погіршує перебіг коронавірусної хвороби, а також ускладеннь, які можуть виникати від грипу і грипоподібних захворювань. В тому числі коронавірусної хвороби. Особливо, коли приєднується пневмонія. Тому рекомендую усім утриматися від цих шкідливих звичок", – закликав він українців.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

дієтологи пояснили, що зайва вага, тобто ожиріння, може стати додатковим фактором ризику заразитися коронавірусом COVID-19. Адже чим вищий індекс маси тіла, тим вища ймовірність отримати серцево-судинні патології або діабет другого типу.

А завідувач відділенням інфекційних захворювань римської лікарні Умберто Клаудіо Мастроянні розповів, що коронавірус вражає не тільки легені, а впливає з руйнівною силою на всі органи людини вже на останній стадії захворювання.

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