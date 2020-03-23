У МОЗ перевірять на коронавірус померлих від пневмонії українців

В Україні всіх померлих від пневмонії будуть перевіряти на наявність коронавірусу COVID-19.

Про це на брифінгу МОЗ України в понеділок, 23 березня, заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров'я в цьому стандарті (надання медичної допомоги – Ред.) надасть чіткі вказівки, правила для патологоанатомів, які проводять розтин померлих, в тому числі від пневмонії", – повідомив він.

Епідемія коронавірусу

Ляшко підкреслив, що особисто дав завдання МОЗ, щоб всі випадки пневмонії перевірили на наявність коронавірусної хвороби.

Він додав, що в міністерстві відстежуватимуть всі випадки пневмонії, щоб не пропустити або мати реальну картину української системи охорони здоров'я.

"Ми будемо мати ретроспективний аналіз всіх випадків, в тому числі коронавірусної хвороби, для того щоб розуміти, як система охорони здоров'я спрацювала під час початку розвитку хвороби, в тому числі коронавірусної", – пояснив Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Віктор Ляшко закликав пенсіонерів України дотримуватися карантину і не виходити з дому, щоб уникнути можливого зараження COVID-19.

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