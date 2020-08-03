У МОЗ озвучили правила виїзду з "червоних" карантинних зон

В Україні для переміщення з "червоної" зони карантину в "зелену" здавати тест на коронавірус (COVID-19) не потрібно.

При цьому робота громадського транспорту в "червоній" зоні зупиняється. Про це на брифінгу в понеділок, 3 серпня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Тобто виїхати з "червоної" зони можна тільки на особистому транспорті, якщо всередині авто не більш ніж п'ять осіб, виключаючи дітей до 14 років. При цьому здавати тест не треба", – пояснив глава МОЗ.

Зазначимо, що в Україні з 3 серпня через зростання кривої захворюваності на коронавірус і в межах адаптивного карантину в деяких регіонах точково повернуть жорсткі обмеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що області України, що потрапили під ту чи іншу епідемічну зону – "зелену", "помаранчеву", "жовту" чи "червону", – не можуть не приймати умов адаптивного карантину.