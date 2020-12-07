У МОЗ озвучили план початку вакцинації проти COVID-19 в Україні

Уже в середині або наприкінці січня Україна може отримати перші поставки вакцини проти коронавірусу COVID-19. Наразі держава веде роботу для розв'язання цього питання у двох напрямах – у межах механізму COVAX та через пряму закупівлю препаратів за кошти держбюджету.

Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів виконувач обов'язків голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін. За його словами, остання дата подачі заявки на отримання вакцин через COVAX – 7 грудня, і Україна вже сформувала її. Завдяки цій ініціативі наша держава може забезпечити себе 8 млн доз, які покриють необхідність у щепленні для 4 млн громадян (адже вакцинація здійснюється у два етапи).

До того ж Кузін уточнив, що СOVAX може постачати одразу кілька вакцин від різних виробників, втім як саме буде здійснюватися розподіл, поки ніхто сказати не може.

"COVAX каже, що перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна. Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не лише свої логістичні здатності, а щоб ми могли пропрацювати усі логістичні питання доставки вакцини, забезпечення холодового ланцюга, вакцинальну кампанію тощо", – пояснив фахівець.

За його словами, якщо на цьому етапі не виникне ніяких проблем, розпочнуться поставки наступних партій.

Водночас Україна вже домовляється з виробниками вакцин безпосередньо, аби придбати їхню продукцію власним коштом. На це в держбюджеті передбачили 15 млрд грн. Кузін наголосив, що така вакцина може потрапити до нас навіть раніше, ніж допомога COVAX.

Окремо виконувач обов'язків голови Центру громадського здоров'я зупинився на холодових режимах, встановлених різними виробниками вакцин. Від цього також залежать, якими саме препаратами щеплюватимуть українців та як ці препарати розподілятимуться. Зокрема, зараз йдеться про такі холодові режими: -60...-80 градусів, -20...-40 і + 2...+ 8 (останній є найбільш прийнятним для України).

"Ми провели аудит обладнання для перевезення кожного холодового режиму. Такі дані в нас є на рівні району. Тому, наприклад, якщо в нас буде вакцина для зберігання в +2...+8, то можемо спустити до рівня району вакцину. Якщо -20...-40 – до рівня області", – зазначив Кузін.

У тому разі, якщо Україна отримає препарати, котрі зберігаються лише за дуже низьких температур, процес логістики на місця буде здійснюватися за особливим алгоритмом. Адже таку вакцину можна зберігати лише на національному рівні, де є спеціальне обладнання. Вже з таких місць, пояснює медик, її маленькими партіями возитимуть в регіони.

Що стосується груп населення, пріоритетних у черзі на вакцинацію, то насамперед щеплення отримуватимуть медики та військові.

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