У МОЗ описали три етапи коронавірусної хвороби

Коронавірусна хвороба – це тривале захворювання, яке має у своєму розвитку кілька етапів.

Умовно можна виділити три головних, розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська під час брифінгу 22 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Перший етап – це перший тиждень захворювання, коли хворі почуваються в основному практично здоровими. За словами Голубовської, у 80% людей захворювання закінчується на цій стадії і не розвивається далі.

"Це ті люди, які хворіють не важко. У першій фазі мають бути під наглядом пацієнти з груп ризику. Вони повинні вчасно звертатися до лікаря, приймати різні загальнозміцнювальні вітаміни", – зазначила медикиня.

Однак існує від 10 до 30% випадків, коли захворювання переходить у другу фазу. Тривати вона може від одного до трьох тижнів. Під час цього етапу лікарі застосовують усі методи лікування, які є в нормативних документах

"Із другого тижня захворювання розвивається найважча фаза, коли вже ураження органів і систем здійснюється нашою імунною системою. Все наше лікування спрямоване на стримування цього "шторму" імунної системи проти свого ж організму", – розповіла Голубовська.

Потім хвороба переходить у третю стадію – так званий пост-ковідний симптом.

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