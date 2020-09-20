У МОЗ оголосили про запровадження електронних рецептів в Україні

Міністерство охорони здоров’я України розробило план переходу на електронний лікарський рецепт.

Як повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, такі рецепти фіксуватимуться в системі, і можна буде чітко прослідкувати, яким лікарем це виписано та чи потрібно було виписувати (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У нас розроблений чіткий алгоритм і план впровадження електронного рецепту в Україні, ми почали рухатися по цьому плану", – зазначив він.

За словами Степанова, за планом вже в 2021 році буде запроваджено електронний рецепт на наркотичні засоби, інсуліни та імуносупресивні препарати.

"У 2022 році ми збираємося зробити електронний рецепт на всі антибіотики, тобто антибактеріальну терапію, і в 2023 році – на всі решта рецептурні лікарські засоби", – заявив міністр.

З 2023 року система має запрацювати повністю, тобто усі лікарські засоби, які повинні відпускатися за рецептами, будуть відпускатися виключно за електронними рецептами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Міністерство охорони здоров'я України затвердило нові правила виписування рецептів на ліки.