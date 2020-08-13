У МОЗ оголосили про термінові заходи через зростання хворих на COVID-19

У МОЗ України зберуть термінове засідання, де обговорять стрімке зростання кількості заражених коронавірусом (COVID-19).

Про це на брифінгу в четвер, 13 серпня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Число нових випадків на COVID-19 за останню добу зросла більш ніж на 1500, і нам потрібно терміново приймати рішення, що ми будемо сьогодні (13 серпня. – Ред.) робити. Крім визначення відповідних рівнів небезпеки, які будуть показувати епідеміологічний рівень в кожному регіоні, я буду наполягати на чіткому дотриманні правил (карантину. – Ред.)", – сказав міністр.

Степанов зазначив, що ситуація в країні дуже напружена, особливо в деяких регіонах.

"Львівська область вже п'ять днів поспіль перевищує поріг 50% зайнятих місць в лікарні, відведених для хворих на COVID-19. Тому ми повинні швидко прийняти рішення, а головне дотримуватися тих правил, які дозволять знизити ризик зараження коронавірусом", – додав глава МОЗ.

Степанов підкреслив, що сьогодні Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановить рівні епідеміологічної небезпеки по затвердженим раніше критеріям.

Відзначимо, що 13 серпня, в Україні офіційно підтверджено 86 140 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 592 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шість регіонів стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.