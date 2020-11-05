У МОЗ назвали умови введення комендантської години через коронавірус
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що для введення комендантської години в Україні потрібні рішення РНБО, указ президента і голосування в парламенті
Також він розповів, чи планується зупинка громадського транспорту
В Україні поки не розглядається введення комендантської години і зупинка громадського транспорту через епідемію коронавірусу.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" 4 листопада заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він уточнив, що для цього необхідне введення надзвичайного стану.
"Комендантська година визначено в законодавстві. Для того щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього потрібні рішення РНБО, указ президента і голосування в Раді", – пояснив глава відомства.
Також міністр додав, що ввести повний локдаун в країні не складно, але в цьому питанні потрібно знайти баланс.
"У нас є ще стан економіки, і ми повинні зважувати і знайти баланс з точки зору захисту і роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на тижні або на місяць – це значить залишити людей без роботи", – сказав Степанов.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні можуть ввести жорсткий локдаун, якщо станеться колапс медичної системи.
За словами глави МОЗ Степанова, він передбачатиме обмеження на переміщення, закриття ресторанів, готелів, кінотеатрів, спортзалів і центрів дозвілля.