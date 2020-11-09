У МОЗ назвали умови припинення самоізоляції хворими на COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 10:44, 9.11.2020 Оновлено: 11:16, 9.11.2020

Міністерство охорони здоров'я України визначило три критерії для припинення самоізоляції та лікування хворими на коронавірус COVID-19.

Втім для рішення достатньо відповідності стану пацієнта й одному із них, повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, йдеться про:

  • відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати взяття матеріалу у разі позитивного результату COVID-19 методом ПЛР без лабораторного обстеження.

  • Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного за умови отримання одного негативного результату тестування методом ПЛР.

"За наявності хоча б одного з критеріїв рекомендовано припиняти самоізоляцію та лікування пацієнта. Всі перераховані критерії є рівноцінними", – наголосив Степанов.

Він також нагадав, що повторне тестування методом ПЛР з метою визначення наявності чи відсутності вірусу в організмі може проводитися не раніше ніж через 10 днів від дати появи симптомів або отримання першого позитивного результату на COVID-19 методом ПЛР.

"Але необов'язково проходити повторне тестування, щоб довести, що ви вже одужали і можете припиняти самоізоляцію", – підсумував міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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