У МОЗ назвали умови посилення карантину по всій Україні

Жорсткий карантин по всій Україні можуть повернути в разі, якщо спалах захворюваності на коронавірус спостерігатиметься в усіх регіонах, а заповненість ліжок в лікарнях перевищить 75%.

У коментарі журналістам міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив упевненість, що такого розвитку подій вдасться не допустити, передає УНІАН.

"Якщо ми говоримо, щоб вся країна повернулася (до жорсткого карантину), це означає, що у всіх без винятку містах, областях у нас відбувається стрімке зростання, заповнюються ліжка понад 75% або кількість нових виявлених хворих перевищує всі показники. Мені здається, що ми можемо не допустити такої ситуації", – зазначив глава відомства.

Степанов також прокоментував збільшення кількості нових випадків захворювання щодня в порівнянні з березнем і розповів, чому тоді діяв карантин по всій країні, а зараз ні.

"Якщо ви пам'ятаєте кінець березня – початок квітня, то у нас повністю не була готова медична система до реагування на COVID-19. Лікарі не знали, яким чином лікувати, які ліки застосовувати, тому що це була абсолютно нова хвороба. Чи не були готові лікарні ні з професійної точки зору щодо фахівців, так само не були готові по забезпеченню обладнанням. Дуже важливо було, щоб не почався колапс медичної системи, як ми спостерігали в Іспанії, Італії. Потрібно було підготувати медичну систему і не допустити різкого зростання", – пояснив він.

На думку глави МОЗ, завдяки вчасно введеним заходам в Україні вдалося повністю збити першу хвилю епідемії.

Степанов уточнив, що зараз кількість тестувань зросла майже в 100 разів – на початку епідемії було близько 200 на добу, а зараз понад 20 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що спалахи коронавірусу в країні викликані проведенням масових заходів, які не пов'язані з виробничими процесами. Йдеться про святкування днів народження, весіль або інших свят, на які збирається багато людей,

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