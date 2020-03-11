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11 березня • оновлено в 12:40
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У МОЗ назвали точну кількість випадків коронавірусу в Україні

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Станом на 11 березня в Україні офіційно підтверджено тільки один випадок зараження коронавірусом. Що стосується чотирьох пацієнтів, у яких була підозра на інфекцію, то у них вона не підтвердилася.

Про це заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він також зазначив, що 10 березня медики отримали п'ять нових повідомлень про підозру на коронавірус і зараз займаються аналізами. За словами Ляшка, два зразка вже передали в лабораторію, а три передадуть 11 березня. Результати досліджень будуть відомі 12 березня. В цілому в Україні було перевірено 43 людини, які мали ризик зараження коронавірусом, сказав головний санітарний лікар України.

Коронавірус

Коронавірус

Delo.ua

Також він анонсував можливі зміни процедури температурного скринінгу при в'їзді в Україну.

"Ми продовжуємо температурний скринінг на всіх постах в'їзду. Протестовано близько 1,6 млн осіб пасажиропотоку. Людей з температурою невеликий відсоток. Будемо вирішувати, чи будемо проводити скринінг всюди", – заявив Ляшко, додавши, що кількість пунктів пропуску може бути обмежена.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
тол чого тоді У Києві ввели карантин через поширення коронавірусу COVID-2019 у всьому світі. Він розпочнеться вже 12 березня, а закінчиться, попередньо, в кінці місяця. У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.
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