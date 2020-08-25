У МОЗ назвали причину меншої кількості хворих на COVID-19 у вихідні

Зменшення кількості хворих на коронавірус під час вихідних в Україні пов’язано з тим, що в цей час лабораторії в регіонах проводять менше тестувань.

Водночас уже з вівторка кожного тижня традиційно спостерігається зростання нових підтверджених випадків COVID-19. Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, кількість тестів і хворих за вихідні в статистиці стабільно нижча, ніж у будні. До того ж така ситуація, вважають загалом у МОЗ, спостерігається в багатьох інших країнах, як-от у Франції, Польщі або Іспанії.

Також, пояснює заступник міністра охорони здоров’я, українці у випадку поганого самопочуття намагаються відкласти звернення до медиків на початок тижня. Крім цього, й сімейні лікарі іноді не призначають виїзд до пацієнта мобільної бригади у вихідні дні, якщо хворий не перебуває у критичному стані.

"Не працюють приватні лабораторії й чомусь не на повну потужність у вихідні працюють лабораторії в закладах охорони здоров'я, клінічних лікарнях. Лабораторні центри Міністерства охорони здоров'я працюють на повну завантаженість", – пояснив Ляшко.

Зауважимо, що найбільший антирекорд із добового приросту нових випадків коронавірусу в Україні зафіксовано 22 серпня – 2328 заражень за добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок вівторка, 25 серпня, в Україні офіційно підтверджено 108 415 випадків коронавірусної інфекції. З них 1658 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло 2318 осіб, а 52 870 пацієнтів повністю побороли хворобу.