У МОЗ назвали області, в яких не можна послаблювати карантин

В Україні до ослаблення карантину не готові вісім областей і Київ. У всіх цих регіонах перевищено показник захворюваності на коронавірус.

Вище всього він в Одеській області – 63,31% при допустимих 10%, повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

На другому місці за рівнем захворюваності йде Чернівецька область – 43,02%, на третьому – Харківська – 41,62%.

Також не готові до пом'якшення карантину Київ, Волинська, Київська, Рівненська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

До ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей та Київ. МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATE, станом на 6 серпня до ослаблення карантинних обмежень не були готові 10 областей.