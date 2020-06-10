У МОЗ назвали області України, де не послаблять карантин
Незважаючи на те, що з 10 червня в Україні почнеться наступний етап послаблення карантину, у шести областях та місті Києві епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.
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Таке оголошення під час брифінгу зробив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, скасувати обмежувальні заходи у низці регіонів не можна через невідповідний показник інцидентності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми маємо сьогодні декілька областей, які не дотягують до показника інцидентності (12 на 100 тис. населення) і перевищують його. Зокрема, це місто Київ, Волинська область, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська й Чернівецька. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати наступний етап пом'якшення карантинних заходів", – сказав Ляшко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Україна 10 червня перейшла на наступний етап пом'якшення карантину. Відтепер дозволено роботу баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.
Однак за словами лікарки-епідеміологині Людмили Мухарської, у разі збільшення випадків зараження коронавірусом після ослаблення карантину нові обмеження будуть запроваджуватися в окремих регіонах, а не по всій країні.