У МОЗ назвали області України, де не послаблять карантин

Незважаючи на те, що з 10 червня в Україні почнеться наступний етап послаблення карантину, у шести областях та місті Києві епідеміологічна ситуація не дозволяє це зробити.

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Таке оголошення під час брифінгу зробив головний санітарний лікар України, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, скасувати обмежувальні заходи у низці регіонів не можна через невідповідний показник інцидентності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Карантин в Україні

"Ми маємо сьогодні декілька областей, які не дотягують до показника інцидентності (12 на 100 тис. населення) і перевищують його. Зокрема, це місто Київ, Волинська область, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська й Чернівецька. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати наступний етап пом'якшення карантинних заходів", – сказав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна 10 червня перейшла на наступний етап пом'якшення карантину. Відтепер дозволено роботу баз відпочинку, санаторіїв та проведення масових культурно-мистецьких заходів.

Однак за словами лікарки-епідеміологині Людмили Мухарської, у разі збільшення випадків зараження коронавірусом після ослаблення карантину нові обмеження будуть запроваджуватися в окремих регіонах, а не по всій країні.

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