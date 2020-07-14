У МОЗ назвали області України, де є ризик спалахів COVID-19

Марина Ліснічук Суспільство 11:05, 14.07.2020 Оновлено: 11:32, 14.07.2020

Низка регіонів України досі перебуває під ризиком виникнення повторних спалахів коронавірусної інфекції.

Йдеться насамперед про Закарпатську, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську області. Про це в інтерв’ю "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

"Це ті області, в яких найбільше госпіталізовано хворих. Ми бачимо такі ризики і працюємо із цими регіонами", – пояснив він, підкресливши, що там, зокрема, можуть стикатися із нестачею ліжкомісць.

За словами Ляшка, тривалий час була на піку захворюваності на COVID-19 і Чернівецька область, однак нині кількість активних хворих на 100 тисяч жителів там постійно зменшується. Тож область виходить на показники, які дозволяють пом'якшити карантинні заходи.

Що ж до регіонів, які перебувають у зоні ризику, головний санітарний лікар також зазначив, що нещодавно з ними фахівці МОЗ провели селекторну нараду щодо питань боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

"Для цих областей потрібно було розповісти, як це робиться, щоб не постраждали медики, щоб вони були захищені й забезпечені засобами індивідуального захисту", – додав Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Станом на ранок вівторка, 14 липня, в Україні офіційно підтверджено 54 771 випадок коронавірусної інфекції. З них 638 виявлено за минулу добу.

  • Від COVID-19 у країні померло 1412 осіб, а 27 154 пацієнти повністю побороли хворобу.

  • Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській – 147 та Закарпатській області – 67, а також у Києві – 112.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Судді ВАКС, працівники НАБУ і САП опинилися під загрозою звільнення через рішення ЄСПЛ, – ЗМІ

У Чернівцях поліцейські жорстко затримали пенсіонера за стихійну торгівлю: відео обурило українців

На Донбасі розстріляли групу евакуації: 9 людей потрапили в потрійну засідку

"Життя трьох красунь-дочок перетворив на пекло!" З'явилися нові факти про винуватця смертельної ДТП у Києві

"У голові було суцільне місиво". Ексклюзивні подробиці вбивства боксерами хлопця під Києвом