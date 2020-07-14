У МОЗ назвали області України, де є ризик спалахів COVID-19

Низка регіонів України досі перебуває під ризиком виникнення повторних спалахів коронавірусної інфекції.

Йдеться насамперед про Закарпатську, Рівненську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську області. Про це в інтерв’ю "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко.

"Це ті області, в яких найбільше госпіталізовано хворих. Ми бачимо такі ризики і працюємо із цими регіонами", – пояснив він, підкресливши, що там, зокрема, можуть стикатися із нестачею ліжкомісць.

За словами Ляшка, тривалий час була на піку захворюваності на COVID-19 і Чернівецька область, однак нині кількість активних хворих на 100 тисяч жителів там постійно зменшується. Тож область виходить на показники, які дозволяють пом'якшити карантинні заходи.

Що ж до регіонів, які перебувають у зоні ризику, головний санітарний лікар також зазначив, що нещодавно з ними фахівці МОЗ провели селекторну нараду щодо питань боротьби з поширенням коронавірусної інфекції.

"Для цих областей потрібно було розповісти, як це робиться, щоб не постраждали медики, щоб вони були захищені й забезпечені засобами індивідуального захисту", – додав Ляшко.

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