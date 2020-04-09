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9 квітня • оновлено в 17:31
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У МОЗ назвали новий протокол лікування коронавірусу "схемою відчаю"

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Оновлений протокол лікування коронавірусу в Україні, куди увійшли препарати проти малярії та антивірусної терапії для ВІЛ-інфікованих, є так званою "схемою відчаю".

Як заявив у інтерв'ю "Новому времени" епідеміолог, в.о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін, в таких випадках, як пандемія коронавірусу, будь-яка країна виходить з дуже простих принципів.

"Найкраще мати в наявності "схеми відчаю" і спробувати врятувати життя людині, особливо у важких або дуже важких випадках лікування, ніж не мати будь-якого алгоритму", – зазначив він.

Ігор Кузін

Ігор Кузін

За словами Кузіна, щодо будь-якого препарату, який вказаний у новому протоколі, є суперечливі дані.

"І щодо того самого хлорохіну, бо деякі препарати демонструють ефективність в in vitro, тобто, умовно, "в пробірці", а деякі демонструють на етапі лікування", – додав епідеміолог.

При цьому він висловив підтримку створенню протоколу, чи якогось керівництва з описом "схем відчаю".

"Вони потрібні, коли стандартна терапія або реанімаційні заходи не призводять до покращення становища пацієнта", – наголосив Кузін.

На його переконання, лікар повинен розуміти, що коли він намагається врятувати життя людині і у нього вже закінчилися всі рутинні засоби, тоді він переходить до цих крайніх заходів.

"Наші лікарі звикли працювати за стандартизованими процедурами. Тобто, "я повинен дотримуватися цього протоколу, там у мене написано хлорохін, отже усі, хто, припустимо, з середньою важкістю, повинні отримати хлорохін". Це викликає зайвий попит на препарати і створює зони для маніпуляцій з боку недобросовісних фармвиробників і спекулянтів", – констатував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарні Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін, який використовують в Україні для лікування коронавірусу COVID-19, через його побічні дії.

Раніше у Франції заявили, що хлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що "Плаквеніл" – це єдиний препарат, в якому є речовина, яка безпосередньо впливає на лікування коронавірусу. За його словами, Україна отримає партію препарату, якої вистачить для 20 тисяч осіб.

OBOZREVATEL писав, чим "Плаквеніл" небезпечний і в яких випадках призводить до смерті.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі вірус
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Никонов Сергей
Никонов Сергей
В общем, правда такова, что врачи не знают как и не умеют лечить вирус, поэтому лечат лишь-бы чем - что под руку попадется первым - чтобы создать только видимость лечения и видимость своей компетентности и профессионализма.
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