У МОЗ назвали нові епіцентри спалаху коронавірусу в Україні: три області

Найбільше нових випадків коронавірусу COVID-19 зафіксовано в трьох областях – Івано-Франківській, Рівненській та Чернівецькій.

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Про це на брифінгу 18 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Протягом минулої доби найбільша кількість випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 85. У Рівненській 43 випадки, в Івано-Франківській – 35", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , станом на ранок 18 квітня за все з початку спалаху коронавируса в Чернівецькій області зафіксовано 840 випадків, в Рівненській – 283, в Івано-Франківській – 462.

В цілому по країні вже захворіли 5106 осіб, вилікувалися 275. Померли 133 людини.

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