У МОЗ назвали нові епіцентри COVID-19 в Україні

За минулу добу, 24 липня, в Україні кілька регіонів стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як розповів на брифінгу 27 червня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Київ, а також Львівська та Рівненська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у місті Київ – 129, Рівненській області – 143, Львівській області – 114, Одеській області – 97 та Івано-Франківській області – 85", – зазначив він.

Показник Рівненщини – найвищий із початку пандемії. Водночас смертей від COVID-19 в області за добу не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 25 липня в Україні офіційно підтверджено 63 929 випадків коронавірусу. З них – 1106 виявлені за минулу добу, що стало майже новим рекордом за кількістю нових заражених.