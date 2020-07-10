У МОЗ назвали людей, які входять до групи ризику COVID-19

До групи ризику COVID-19 входять люди з цукровим діабетом, супутніми захворюваннями, а також люди похилого віку старше 60-65 років.

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Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він підкреслив, що йому не знайомі наукові дослідження про вплив групи крові на захворюваність коронавірусом.

"Наукові дослідження по групі крові мені не знайомі. Але те, що стосується цукрового діабету, то ми завжди говорили, що ці люди входять в групу ризику по захворюваності COVID-19. Також в цю групу ризику входять люди, які мають інші супутні захворювання. Наприклад, серцево-судинне захворювання, хронічне захворювання легенів та інші. А також люди старше 60-65 років", – сказав Степанов.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Міністерство охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки розробляють механізми, згідно з якими школярі зможуть повернутися до навчання з 1 вересня в умовах карантину.