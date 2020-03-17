У МОЗ назвали кількість заражених коронавірусом в Україні

Станом на ранок 17 березня в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджених випадки коронавірусу COVID-19. У Чернівецькій області – чотири випадки, два у Києві та один летальний у Житомирській області.

Про це проінформували на сайті пресслужби Міністерства охорони здоров'я. Там повідомили, що ще 44 людини перевіряються на наявність вірусу.

"Усього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 140 повідомлень про підозру на COVID-19 (7 випадків – підтверджені лабораторно, 89 – негативні, 44 – досліджується). З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19", – сказано у повідомленні.

ia41.ru

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 16 березня, були зафіксовані два перші випадки коронавірусної інфекції.

Як писав OBOZREVATEL:

У зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг та торгівлі.

16 березня Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням до українців і розповів про заходи щодо боротьби з коронавірусом, які він доручив ввести Кабінету міністрів.

Раніше було відомо про 5 випадків COVID-19 – у Чернівецькій (4) та Житомирській (1) областях.

Остання пацієнтка з Радомишля – 71-річна жінка, яка напередодні повернулася з Польщі, – померла 13 березня.

При цьому реальна кількість випадків зараження коронавірусом в Україні може значно перевищувати офіційну статистику. Згідно з підрахунками вчених, один летальний випадок – це близько 400 осіб, які можуть бути інфіковані.

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