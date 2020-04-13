У МОЗ назвали кількість хворих на коронавірус, з якими впорається система

Система охорони здоров'я України здатна впоратися з 3,5 тисячами важко хворих на коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в ефірі "Свободи слова" 13 квітня заявив головний санітарний лікар країни, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Скріншот відео ICTV

"Межа – не більше 3,5 тисяч хворих, які одночасно перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Це дозволить нам пережити коронавірус і рятувати людей від інших важких хвороб", – сказав він.

За словами Ляшка, у МОЗ є песимістичні й оптимістичні сценарії розвитку ситуації.

"Якщо ми не будемо вводити карантин і спокійно дивитися на динаміку зростання, то ці цифри лякають. Я навіть не хочу їх озвучувати", – зазначив він.

Ляшко також нагадав про динаміку зараження в медичних установах і церквах, де від однієї людини заразилися 80% контактних осіб. Він закликав громадян дотримуватися карантину під час Великодня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що пік коронавірусу в Україні очікується 17 квітня. Якщо українці будуть дотримуватися карантину, то він пройде при невисоких показниках.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!