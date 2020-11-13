У МОЗ назвали головну мету карантину вихідного дня

Юрій Сергієнко Суспільство 23:51, 13.11.2020 Оновлено: 00:10, 14.11.2020

Карантин вихідного дня має сприяти збереженню захворюваності на коронавірус в Україні на рівні 11-12 тисяч на добу.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 13 листопада заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, введені нові обмеження повинні знизити кількість контактів між людьми.

"Ми плануємо до кінця листопада зберегти 11-12 тисяч хворих у день", – сказав міністр.

Степанов пояснив, що повний локдаун у країні пропонувався вже давно, але потрібно виходити з того, як це вплине на економіку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів ввів в Україні карантин вихідного дня, який діятиме з 14 по 30 листопада.

Про те, як це позначиться на бізнесі і чи допоможе зупинити зростання захворюваності, читайте тут.

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