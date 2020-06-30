У МОЗ назвали фактори, які впливають на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні
Коронавірус в Україні поширюється через недотримання людьми рекомендацій щодо того, як унеможливити його передання.
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Про це на брифінгу 30 червня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Коронавірус має певні елементи передання. І якщо ми не користуємося засобами індивідуального захисту, не дотримуємося інших рекомендацій – він передається. І, звичайно, зростає рівень захворюваності в нашій країні", – підкреслив глава МОЗ.
За його словами, якщо аналізувати ситуацію в регіонах, то спалахи COVID-19 найчастіше трапляються під час святкувань, наприклад, релігійних дат у сільській місцевості.
Також на активне зараження коронавірусом впливає ігнорування людьми правил, які встановлені власниками закладів громадського харчування та транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів.
"Нехтування правилами є основною причиною, яка впливає на рівень захворюваності на коронавірусну інфекцію", – підкреслив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні офіційно підтверджено 44 334 випадки коронавірусної інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померло 1159 осіб, а 19 115 вилікувалися.
Водночас у семи регіонах України за останню добу офіційно не зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом і смертей від нього. Йдеться про Житомирську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Донецьку, Херсонську та Луганську області.