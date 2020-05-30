У МОЗ назвали епіцентри спалаху коронавірусу в Україні: список регіонів

Суспільство 09:52, 30.05.2020 Оновлено: 10:03, 30.05.2020

В епіцентрі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 залишаються кілька регіонів України.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

В епіцентрі спалаху коронавірусу залишаються кілька регіонів України

За його словами, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано:

  • у Львівській області – 56,

  • у Рівненській області – 52,

  • у Києві – 55.

За даними Центру громадського здоров'я України, загалом випадки коронавірусу підтверджено:

  • Вінницька обл. – 958 (555 одужали);

  • Волинська обл. – 887 (255 одужали);

  • Дніпропетровська обл. – 933 (264 одужав);

  • Донецька обл. – 158 (82 одужали);

  • Житомирська обл. – 699 (416 одужали);

  • Закарпатська обл. – 1171 (405 одужали);

  • Запорізька обл. – 440 (248 одужали);

  • Івано-Франківська обл. – 1379 (818 одужали);

  • м. Київ – 2904 (637 одужали);

  • Київська обл. – 1556 (394 одужали);

  • Кіровоградська обл. – 506 (398 одужали);

  • Луганська обл. – 46 (39 одужали);

  • Львівська обл. – 1619 (379 одужали);

  • Миколаївська обл. – 288 (152 одужали);

  • Одеська обл. – 883 (208 одужали);

  • Полтавська обл. – 268 (244 одужали);

  • Рівненська обл. – 1680 (869 одужали);

  • Сумська обл. – 168 (141 одужав);

  • Тернопільська обл. – 1160 (905 одужали);

  • Харківська обл. – 1025 (242 одужали);

  • Херсонська обл. – 178 (161 одужав);

  • Хмельницька обл. – 432 (232 одужали);

  • Черкаська обл. – 401 (300 одужали);

  • Чернівецька обл. – 3306 (904 одужали);

  • Чернігівська обл. – 159 (63 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 696 випадків летальні.

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