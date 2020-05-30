У МОЗ назвали епіцентри спалаху коронавірусу в Україні: список регіонів
В епіцентрі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 залишаються кілька регіонів України.
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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
За його словами, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано:
у Львівській області – 56,
у Рівненській області – 52,
у Києві – 55.
За даними Центру громадського здоров'я України, загалом випадки коронавірусу підтверджено:
Вінницька обл. – 958 (555 одужали);
Волинська обл. – 887 (255 одужали);
Дніпропетровська обл. – 933 (264 одужав);
Донецька обл. – 158 (82 одужали);
Житомирська обл. – 699 (416 одужали);
Закарпатська обл. – 1171 (405 одужали);
Запорізька обл. – 440 (248 одужали);
Івано-Франківська обл. – 1379 (818 одужали);
м. Київ – 2904 (637 одужали);
Київська обл. – 1556 (394 одужали);
Кіровоградська обл. – 506 (398 одужали);
Луганська обл. – 46 (39 одужали);
Львівська обл. – 1619 (379 одужали);
Миколаївська обл. – 288 (152 одужали);
Одеська обл. – 883 (208 одужали);
Полтавська обл. – 268 (244 одужали);
Рівненська обл. – 1680 (869 одужали);
Сумська обл. – 168 (141 одужав);
Тернопільська обл. – 1160 (905 одужали);
Харківська обл. – 1025 (242 одужали);
Херсонська обл. – 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. – 432 (232 одужали);
Черкаська обл. – 401 (300 одужали);
Чернівецька обл. – 3306 (904 одужали);
Чернігівська обл. – 159 (63 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 696 випадків летальні.