У МОЗ назвали епіцентри спалаху коронавірусу в Україні: список регіонів

В епіцентрі спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 залишаються кілька регіонів України.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

В епіцентрі спалаху коронавірусу залишаються кілька регіонів України

За його словами, за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано:

у Львівській області – 56,

у Рівненській області – 52,

у Києві – 55.

За даними Центру громадського здоров'я України, загалом випадки коронавірусу підтверджено:

Вінницька обл. – 958 (555 одужали);

Волинська обл. – 887 (255 одужали);

Дніпропетровська обл. – 933 (264 одужав);

Донецька обл. – 158 (82 одужали);

Житомирська обл. – 699 (416 одужали);

Закарпатська обл. – 1171 (405 одужали);

Запорізька обл. – 440 (248 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1379 (818 одужали);

м. Київ – 2904 (637 одужали);

Київська обл. – 1556 (394 одужали);

Кіровоградська обл. – 506 (398 одужали);

Луганська обл. – 46 (39 одужали);

Львівська обл. – 1619 (379 одужали);

Миколаївська обл. – 288 (152 одужали);

Одеська обл. – 883 (208 одужали);

Полтавська обл. – 268 (244 одужали);

Рівненська обл. – 1680 (869 одужали);

Сумська обл. – 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. – 1160 (905 одужали);

Харківська обл. – 1025 (242 одужали);

Херсонська обл. – 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. – 432 (232 одужали);

Черкаська обл. – 401 (300 одужали);

Чернівецька обл. – 3306 (904 одужали);

Чернігівська обл. – 159 (63 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 30 травня в Україні зафіксовано 23 204 випадки коронавірусу (COVID-19), з них 696 випадків летальні.

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