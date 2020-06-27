У МОЗ назвали епіцентри спалаху COVID-19 в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 09:42, 27.06.2020 Оновлено: 09:43, 27.06.2020

За минулу добу, 26 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповів на брифінгу 27 червня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська області та місто Київ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області – 168, Рівненській області – 111 і місті Київ – 140", – зазначив він.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Київщині посилили обмеження через спалах COVID-19.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Kyiv not Kiev: МЗС змусив Facebook правильно писати назву столиці України

По $10 тисяч на "лабутени": Чорновол розказала, які премії дають слідчим та прокурорам у "справах Порошенка"

Зеленський на заході України: "Ми вже робимо"...селфі з постраждалими

Метастази Черновецького вразили Банкову, або Корупційні оборудки Комарницького

Україна продала Росії 18 тонн масок у розпал пандемії, – Ар'єв