У МОЗ назвали епіцентри поширення коронавірусу в Україні

Найбільшу кількість нових випадків зараженням коронавірусом в Україні за минулу добу, 20 вересня, було зафіксовано в шести регіонах.

Рейтинг лідерів очолив Київ з 275 новими інфікованими. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано в Києві – 275, Харківській області – 245, Львівській області – 201, Тернопільській області – 192, Одеській області 188, Івано-Франківській області – 156", – сказав чиновник .

Відзначимо, що станом на ранок понеділка, 21 вересня, в Україні офіційно підтверджено 178 353 випадки коронавірусної інфекції. З них 2675 – виявлені за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 3583 особи (+26 за добу), а 78184 пацієнтів (+672) повністю побороли хворобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, "Укрзалізниця" відновила продаж квитків на низку поїздів зі станцій у населених пунктах, що перед тим належали до "червоної" карантинної зони через епідемію коронавірусу.