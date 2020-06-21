У МОЗ назвали епіцентри коронавірусу в Україні

Названо області, де найбільше хворих на COVID-19

За минулу добу, 20 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).

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Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Львівська, Рівненська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області – 101, Рівненській області – 96 і Закарпатській області – 80", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 21 червня в Україні офіційно підтверджено 36 560 випадків коронавірусної інфекції. З них 735 були виявлені за минулу добу.