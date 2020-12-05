У МОЗ назвали епіцентри COVID-19 в Україні

За останню добу, 4 грудня, найбільше в Україні коронавірусом (COVID-19) заразилося в Києві – 1541 осіб.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Також велику кількість інфікованих виявили в Дніпропетровській (1058), Одеській (1015), Запорізькій (1001) та Київській (995) областях.

Відзначимо, що станом на ранок суботи, 5 грудня, в Україні офіційно підтверджено 801 716 випадків зараження COVID-19, з них 13 825 – виявлені за минулу добу. Зокрема, захворіли 713 дітей і 629 медпрацівників.

Додамо, що в Києві 4 грудня зафіксували 1 374 нових випадки інфікування коронавірусом. З початку епідемії підтвердили хворобу у 78 291 киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на суботу, 5 грудня, COVID-19 в Україні і світі заразилися понад 66 млн осіб. За минулий день виявлено 684 537 нових інфікованих, що стало новим рекордом за кількістю нових заражених на добу.