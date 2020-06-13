У МОЗ назвали епіцентри COVID-19 в Україні
За минулу добу, 12 червня, в Україні три регіони стали лідерами за кількістю нових випадків зараження коронавірусом (COVID-19).
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Як розповів на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, епіцентрами хвороби стали Київ, Львівська та Закарпатська області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Львівській області – 132, Закарпатській області – 77, а також місті Київ – 72 випадки", – зазначив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 13 червня в Україні офіційно підтверджено 30 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 753 були виявлені за минулу добу.