У МОЗ назвали єдину мету карантину вихідного дня в Україні

Запровадження в Україні карантину вихідного дня покликане запобігти стрімкому поширенню коронавірусу до такого рівня, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.

Так посилення і водночас введення нових обмежень для українців пояснив на брифінгу 10 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, із якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина – щоб навантаження на медичну систему було допустимим", – зазначив глава МОЗ.

Він підкреслив, що допустимим є таке навантаження, коли лікарні в регіонах будуть здатні надати допомогу всім громадянам – незважаючи на те, в якому "куточку нашої країни" вони перебувають.

Пояснення щодо карантину вихідного дня в Україні

"Але медична система має межу. Максимальна кількість ліжок, а це вже 50% такого фонду – 83 тисячі ліжко-місць – критична цифра, яку ми порахували в розрізі кожної області, лікарні, щоб не зупиняти надання медичної допомоги від інших хвороб", – наголосив Степанов.

Міністр запевнив, що медики продовжують рятувати пацієнтів від різних захворювань, зокрема й проводять хірургічні втручання.

Нагадаємо: з 9 листопада всі лікарні в Україні припинили приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію коронавірусу. Перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив, що медустанови переходять винятково на лікування хворих на COVID-19, а також невідкладних пацієнтів.

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