У МОЗ назвали єдину мету карантину вихідного дня в Україні
За словами міністра охорони здоров’я, посилення обмежень по всій країні нині дуже необхідно
Як відомо, планується, що з опівночі суботи і до понеділка працювати дозволять продуктовим магазинам
Відкритими для громадян залишаться і двері аптек, зокрема ветеринарних, автозаправок, їздитиме транспорт
Запровадження в Україні карантину вихідного дня покликане запобігти стрімкому поширенню коронавірусу до такого рівня, коли з напливом хворих не зможе справлятися медична система країни.
Так посилення і водночас введення нових обмежень для українців пояснив на брифінгу 10 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Нам дуже важливо зупинити ту швидкість, із якою розповсюджується COVID-19. Мета єдина – щоб навантаження на медичну систему було допустимим", – зазначив глава МОЗ.
Він підкреслив, що допустимим є таке навантаження, коли лікарні в регіонах будуть здатні надати допомогу всім громадянам – незважаючи на те, в якому "куточку нашої країни" вони перебувають.
"Але медична система має межу. Максимальна кількість ліжок, а це вже 50% такого фонду – 83 тисячі ліжко-місць – критична цифра, яку ми порахували в розрізі кожної області, лікарні, щоб не зупиняти надання медичної допомоги від інших хвороб", – наголосив Степанов.
Міністр запевнив, що медики продовжують рятувати пацієнтів від різних захворювань, зокрема й проводять хірургічні втручання.
Нагадаємо: з 9 листопада всі лікарні в Україні припинили приймати хворих на планові операції та госпіталізації через пандемію коронавірусу. Перший заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко пояснив, що медустанови переходять винятково на лікування хворих на COVID-19, а також невідкладних пацієнтів.
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напередодні глава МОЗ анонсував, що через стрімке поширення коронавірусної інфекції в Україні вирішили посилити карантинні обмеження – ввести жорсткий карантин вихідного дня.
Пізніше Степанов пояснив, що Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, обговорюватиме питання щодо карантину вихідного дня. Хоча він і не зміг точно сказати, скільки триватимуть жорсткіші обмежувальні заходи.
Зі свого боку президент Володимир Зеленський зазначив, що тимчасовий карантинний режим у вихідні приблизно на декілька тижнів допоможе уникнути локдауну. За його словами, незабаром в українських лікарнях має з'явиться до ста тисяч нових ліжок для хворих на коронавірус.