У МОЗ назвали єдиний спосіб уберегтися від COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов висловив стурбованість антирекордною кількістю випадків коронавірусу (COVID-19) за останню добу.

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Як заявив він на брифінгу, єдиний спосіб уберегтися від таких цифр – це чітко дотримуватися правил карантину, встановлених в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вірус передається тільки одним способом. Тому існує єдиний спосіб, як можна від нього захиститися – це маска, соціальна дистанція, антисептик. Іншого немає ні в Україні, ні в світі", – підкреслив Степанов.

За його словами, ніякі обмежувальні заходи не будуть ефективними, якщо їх не будуть дотримуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 30 липня в Україні офіційно підтверджені 68 794 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 197 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.