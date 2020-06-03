Культурні установи в Україні, зокрема й кінотеатри, почнуть відкривати з 10 червня, що набагато раніше, ніж анонсувалося раніше.

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Дозволятимуть масові заходи поступово, заявив "Україні 24" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Віктор Ляшко анонсував початок роботи кінотеатрів із 10 червня

"Поступово впроваджуватиметься відкриття масових заходів. Перші культурні установи почнуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 квадратних метрів", – пояснив Ляшко.

Він додав, що санаторії зможуть відновити роботу з 10 червня, а ось щодо дитячих таборів рішення ухвалюватиметься окремо.

"Під час літнього відпочинку в дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією", – розповів головний санітарний лікар.

Раніше OBOZREVATEL писав, що робота культурної сфери, зокрема кінотеатри і концерти, зможе відновитися після 1 липня.