У МОЗ назвали дату відкриття кінотеатрів в Україні
Культурні установи в Україні, зокрема й кінотеатри, почнуть відкривати з 10 червня, що набагато раніше, ніж анонсувалося раніше.
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Дозволятимуть масові заходи поступово, заявив "Україні 24" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Поступово впроваджуватиметься відкриття масових заходів. Перші культурні установи почнуть дозволяти з 10 червня, зараз ми дивимося, що саме підпаде під це відкриття, але знову-таки, з певними епідемічними обмеженнями. Зокрема, при відкритті буде обмеження не більше 1 людини на 5 квадратних метрів", – пояснив Ляшко.
Він додав, що санаторії зможуть відновити роботу з 10 червня, а ось щодо дитячих таборів рішення ухвалюватиметься окремо.
"Під час літнього відпочинку в дитячих таборах і санаторіях відбуваються спалахи кишкових інфекцій, є ризик, що коронавірус об'єднається з інфекцією", – розповів головний санітарний лікар.
Раніше OBOZREVATEL писав, що робота культурної сфери, зокрема кінотеатри і концерти, зможе відновитися після 1 липня.