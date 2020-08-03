У МОЗ дали роз'яснення про нові обмеження через коронавірус в Україні

Повноваження щодо зонування України залежно від рівнів епідеміологічної небезпеки має тільки комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Що стосується органів місцевого самоврядування, то вони можуть тільки посилювати карантинні заходи проти COVID-19, але не послаблювати.

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Таке роз'яснення під час брифінгу 3 серпня дав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Він підкреслив, що зараз країні дали можливість балансувати між нормальними умовами роботи для людей та їхньою безпекою (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Згідно з постановою, яка набула чинності з 1 серпня, у нас чітко визначено алгоритм віднесення тієї чи іншої адміністративно-територіальної одиниці до різних рівнів епідеміологічної небезпеки. Починаючи від зеленого і закінчуючи червоним. Повноваження щодо встановлення цих обмежень є винятково в комісії ТЕБ та НС , яка і визначає вже різний рівень небезпеки", – сказав чиновник.

"Що стосується повноважень органів місцевої влади, встановлених законом, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження. І в жодному разі не пом'якшувати. І ще раз хочу підкреслити: умови адаптивного карантину, які зараз діють у нашій країні, – це максимально можливий баланс між роботою та епідеміологічною безпекою. Ми вже не встановлюємо (карантин. – Ред.) на території всієї області, а встановлюємо чітко – або це місто, або це район, де може бути більш складна ситуація", – додав Степанов.

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