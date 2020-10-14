У МОЗ анонсували підвищення зарплати медиків у 2021 році

У 2021 року заробітна плата українських медиків має зрости мінімум у два з половиною рази.

Про це на брифінгу в середу, 14 жовтня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми маємо припинити це, коли за останні 29 років у медиків була найнижча зарплата в країні. Ми будемо наполягати на формуванні таких тарифів для медиків", – зазначив він.

Степанов нагадав, що з вересня були здійснені доплати медикам до їхньої основної заробітної плати.

"Це 3560 гривень отримали наші лікарі. 2500 грн – середній медичний персонал: медсестри та фельдшери. 1250 грн отримав молодший медперсонал – санітари", – зазначив міністр.

Чиновник додав, що Національна служба здоров'я почала перераховувати кошти за жовтень, щоб на рахунках лікарень були кошти для виплати відповідної заробітної плати за жовтень. Станом на 13 жовтня ця сума вже понад 800 млн грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували підвищити ставку сімейним лікарям до 710 грн за обслуговування одного пацієнта, з яким підписано декларацію.