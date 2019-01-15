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У Москві насмерть замерз директор відомої російської компанії

2.1тЧитати матеріал російською

У Москві вночі 15 січня виявили тіло директора салону зв'язку "Евросеть" Дмитра Єфімова. За попередніми даними, смерть настала у результаті переохолодження.

Загиблому було 29 років. Труп виявили члени пошукової групи "Ліза Алерт", пише "Комсомольская правда".

"Тіло відкопали з-під снігу в лісосмузі недалеко від пішохідного переходу на 21-му кілометрі Київського шосе. Прибулі на місце події правоохоронці оглянули труп, але так і не знайшли ознак насильницької смерті", — уточнили в ЗМІ.

Дмитро Єфімов

Дмитро Єфімов

Ліза Алерт

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"Евросеть"

"Евросеть"

ekburg.tv

Повідомляється також: експерти дійшли висновку, що тіло пролежало в снігу приблизно дві доби. Остаточну причину смерті назвуть після усіх експертиз.

Близькі Дмитра оголосили про його зникнення 12 січня, пише агентство новин "Москва". Слідство також з'ясувало, що тіло чоловіка виявили неподалік від його будинку.

Як писав OBOZREVATEL, у грудні в Росії зникла Ірина Ахматова, директор мережі московських ресторанів Burger King. Вона зникла після того, як взяла попутника за допомогою сервісу BlaBlaCar.

Пізніше з'ясувалося, що жінку викрали. Попутник вимагав у чоловіка Ахматової викуп, однак усе одно вбив її.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

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РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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CARGO 100
CARGO 100
Ну вы реально дебилы! Всё, это окончательный диагноз ! Селюки, вы что пишите, идиоты?: "В Москве насмерть замерз директор известной российской компании ..." "... обнаружили тело директора салона связи"
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