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У московському СІЗО одружився український військовополонений моряк: зворушливі фото нареченої

1.9тЧитати матеріал російською

У Москві в СІЗО "Лефортово" одружилися військовополонений український моряк Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна.

Підготовка до урочистої події в тюремних умовах тривала декілька місяців, повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.

"Після короткої церемонії одруження молодим надали лише годину для спілкування (під наглядом охоронців СІЗО), – уточнив він.

Тетяна і Віктор (до його незаконного арешту)

Тетяна і Віктор (до його незаконного арешту)

Facebook Тетяна Шевченко

26 червня відбулася тільки розпис, справжнє святкування планується тоді, коли Росія звільнить його та інших ув'язнених, додав журналіст Роман Цимаблюк на своїй сторінці у Facebook.

Роман Цимбалюк і Тетяна

Роман Цимбалюк і Тетяна

Facebook Роман Цимбалюк

"Не дивлячись на непрості обставини – Тетяна в білій сукні, а наречений у костюмі", – повідомив він подробиці одруження.

Як писав OBOZREVATEL:

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Місце
РосіяМосква
Тег
Керченська протока
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вот видите, все условия создали для мокряков, хотите - женитесь, хотите - плодитесь, детям дадим российское гражданство.
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Михайлов Алексей
Михайлов Алексей
У Цимбалюка это ухо приклеено пластырем. Под человека чмо косит.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Счастье молодых в руках Владимира Владимировича!
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