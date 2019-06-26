У московському СІЗО одружився український військовополонений моряк: зворушливі фото нареченої

У Москві в СІЗО "Лефортово" одружилися військовополонений український моряк Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна.
Підготовка до урочистої події в тюремних умовах тривала декілька місяців, повідомив адвокат Микола Полозов на своїй сторінці у Facebook.
"Після короткої церемонії одруження молодим надали лише годину для спілкування (під наглядом охоронців СІЗО), – уточнив він.
Тетяна і Віктор (до його незаконного арешту)
Facebook Тетяна Шевченко
26 червня відбулася тільки розпис, справжнє святкування планується тоді, коли Росія звільнить його та інших ув'язнених, додав журналіст Роман Цимаблюк на своїй сторінці у Facebook.
Роман Цимбалюк і Тетяна
Facebook Роман Цимбалюк
"Не дивлячись на непрості обставини – Тетяна в білій сукні, а наречений у костюмі", – повідомив він подробиці одруження.
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила кораблі.
Всі 24 членів їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Усі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня у Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
25 травня Міжнародний трибунал ООН із морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українські військово-морські кораблі й відпустити 24 полонених моряків.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!