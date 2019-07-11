"У морі плаває ла*но!" Туристи масово тікають із курортів Криму

Туристи почали виїжджати з курортів захопленого Росією Криму через екологічне лихо. Так, у Керчі стало неможливо відпочивати через сильний запах каналізації біля моря.

Про це повідомляє "Керч.ФМ". Німфейською дорогою від пляжу вздовж обвідного каналу стоїть нестерпний сморід.

"Ми приїхали сюди відпочивати, а тут неможливо перебувати, а з дітьми і поготів. У каналі плаває ла*но, сморід стоїть страшний. Житель Героївки, який живе поряд із каналом, сказав, що від очисних споруд одна труба йшла в море, а інша в канал. Ми звідси їдемо, купатися в ла*ні ми не будемо. У вас тут екологічна катастрофа. До побачення", – поскаржилися туристи.

Окупаційна влада виправдовує сморід мором риби, але туристи не вірять, адже бачили, що насправді плаває в морі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із пляжів курорту Коктебель в анексованому Росією українському Криму залило каналізаційними стоками.

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