У МОН нагадали, що виступають за збереження Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного

У Міністерстві освіти та науки України вкотре наголосили, що виступають винятково за збереження Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, а не за його ліквідацію, як про це заявляє відсторонений керівник навчального закладу Олексій Семенюшко.

Про це під час круглого столу на тему "Реорганізація Олімпійського коледжу імені Піддубного", що відбувся 3 листопада в пресцентрі "СтопКор", сказав державний експерт експертної групи з питань нормативно-правового забезпечення директорату вищої освіти та освіти дорослих в Міністерстві освіти і науки України Олександр Пижов (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"МОН повністю стоїть на позиції збереження закладу освіти, шляхом його реорганізації та приєднання до профільного ВНЗ Національного університету фізичного виховання і спорту України", – заявив він.

Пижов наголосив, що з точки зору освітнього законодавства заклад освіти зберігається, а не ліквідується. Він переходить зі статусу окремої юридичної особи у статус відокремленого структурного підрозділу Національного університету.

Другим пунктом наказу МОН, який розміщений на сайті відомства, передбачено надання окремих прав фінансово-господарської самостійності, дозвіл мати свій код мережі, вести окремий баланс, мати печатку, окремий рахунок у Казначействі міста Києва зазначеного відокремленого структурного підрозділу, який буде створено при Національному університеті фізичного виховання і спорту.

"Питання про ліквідацію закладу освіти взагалі ніколи не стояли ні у МОН, ні у Кабміні", – зазначив експерт.

За словами ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України Євгенія Імаса, земельні ділянки коледжу залишаться у власності навчального закладу.

"Щодо земельного питання, яке викликає підвищену зацікавленість громадськості – ми маємо намір в установленому порядку розв'язати питання про закріплення земельної ділянки за коледжем через сесію КМДА, а також закріплення в статутних документах коледжу, відповідно до яких указану земельну ділянку не можна буде використовувати під житлове будівництво.

Хочу також запевнити, що всім нинішнім працівникам коледжу буде запропоновано робочі місця у новоствореному структурному підрозділі університету", – наголосив він.

За словами уповноваженого комісії з питань реорганізації Олімпійського коледжу імені Піддубного Олександра Москаленка, працівникам коледжу спочатку нав’язували позицію щодо того, що навчальний заклад хочуть ліквідувати, а потім і взагалі почали залякувати.

"Упродовж тижня ми спілкувались із представниками коледжу – їх там близько 150 чоловік. І викладачі, і персонал – усі хороші люди, вони всі хочуть працювати. Але є 6 чоловік, які не дають їм спокійно ходити. Тільки хтось заходить до мене в кабінет – вже їм телефонують, погрожують й таке інше. Я вважаю, що ці люди повинні понести покарання за свої дії", – підкреслив він.

Нагадаємо, довкола Олімпійського коледжу ім. Піддубного розгорівся конфлікт через заплановану реорганізацію – приєднання коледжу, де виховують майже пів тисячі юних спортивних талантів, до Національного університету фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ). Відповідний наказ був підписаний т.в.о. міністра освіти і науки Сергієм Шкарлетом 18 вересня 2020 року.

Однією з причин такого рішення є плачевний стан колись престижного Олімпійського коледжу, який нині навіть не можна назвати вищим навчальним закладом через відсутність бакалаврату. Адже цього року навчальний заклад не пройшов атестацію, а студенти ризикують не отримати дипломи про освіту.

Реорганізація покликана відновити як статус, так і результати коледжу. Саме тому це рішення підтримали і Кабмін, і профільні міністерства, і столична влада. Міністр спорту Вадим Гутцайт зауважив, що після завершення процесу реорганізації у відомстві мають намір порушити питання про збільшення фінансування Олімпійського коледжу. До того ж, наказ МОНУ передбачає збереження після приєднання прав фінансово-господарської самостійності Відокремленого структурного підрозділу "Олімпійський фаховий коледж ім. Піддубного НУФВСУ", зокрема, права вести окремий баланс та відкрити реєстраційний рахунок.

Колишній директор Олексій Семенюшко намагався не пустити на територію закладу міністерську перевірку. Реорганізаційній комісії у супроводі силовиків все ж вдалося зайти на територію навчального закладу та розпочати перевірку.

За наявною інформацією, на даному етапі комісія виявила відсутність в Олімпійському коледжі документів. Зокрема, зникли всі трудові книжки персоналу, відомості про студентів, договори, фінансова документація тощо. Як повідомляють з коледжу, відсторонений директор перед тим, як покинути адміністративну будівлю навчального закладу, виніс звідти всі папери.