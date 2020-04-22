Головна Новини
22 квітня • оновлено в 20:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП виявили COVID-19

1.1т
Читати матеріал російською

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП Сергія виявили коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він станом на 22 квітня перебував у Олександрівській клінічній лікарні Києва. Про це на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу із подолання надзвичайної ситуації розповів заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев, написав "Укрінформ".

"Київські колеги повідомили нас, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Окрім того, хворобу уже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, що має стосунок до Почаєва, та його дружини", – розповів Паничев.

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП виявили COVID-19

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП виявили COVID-19

УПЦ

За словами медика, станом на 22 квітня ситуація із поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишалась складною, спостерігався спалах інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 особи, а одужати вдалося 424-м.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Не зрозумів, чому цей піп не лікується молитвами і причастям? на крайній випадок в монастирському лазареті.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги