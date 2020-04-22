У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП Сергія виявили коронавірус COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він станом на 22 квітня перебував у Олександрівській клінічній лікарні Києва. Про це на засіданні Тернопільського міського оперативного штабу із подолання надзвичайної ситуації розповів заступник начальника обласного лабораторного центру Володимир Паничев, написав "Укрінформ".

"Київські колеги повідомили нас, що в Олександрівській лікарні лікують митрополита Сергія. Окрім того, хворобу уже підтвердили у чотирьох священників і диякона, які дотичні до Почаєва. Також коронавірус виявлено у священника, що має стосунок до Почаєва, та його дружини", – розповів Паничев.

У митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП виявили COVID-19 УПЦ

За словами медика, станом на 22 квітня ситуація із поширенням COVID-19 на Тернопільщині залишалась складною, спостерігався спалах інфекції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 22 квітня в Україні було зафіксовано 6592 випадки зараження коронавірусом. Померли вже 174 особи, а одужати вдалося 424-м.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!