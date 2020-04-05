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5 квітня • оновлено в 17:39
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У митрополита Павла запідозрили коронавірус: у Києво-Печерській лаврі провели тести

5.3т
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У Києво-Печерській лаврі підтвердили, що їх настоятель, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) пройшов тест на коронавірус COVID-19.

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Про це в неділю, 5 квітня, повідомила пресслужба церковників. Вказується, що ПЛР-тестування також провели братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, проте точна кількість осіб, у яких підозрюють COVID-19, не вказується. Священнослужителі також пройшли медогляд.

Пресслужба заявила, що тести були зроблені "для запобігання спалаху епідемії".

"Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає", – заявили в лаврі.

У всіх приміщеннях лаври провели обробку дезінфікуючими розчинами, богослужіння відбуваються в закритому режимі через відеотрансляцію, тобто без допуску до храму вірян.

"Братія лаври продовжує посилено молитися про одужання всіх, хто захворів на нове інфекційне захворювання", – підсумувала пресслужба.

Митрополит Павло

Митрополит Павло

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗМІ повідомили, що у 58-річного митрополита нібито виявили коронавірус. Нездужання священнослужитель відчув ще три дні тому, зараз же інфекція нібито підтвердилася.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
митрополит Павло
Місце
Україна Київ
Теги
інфекція вірус хвороба церква Києво-Печерська Лавра УПЦ МП релігія
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Побежали к врачам!!! А как де тупые советы обниматься и ходить в офис фсб (рпц)?! Пусть лечатся святой водой пид*расы!
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