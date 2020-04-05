У Києво-Печерській лаврі підтвердили, що їх настоятель, митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) пройшов тест на коронавірус COVID-19.

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Про це в неділю, 5 квітня, повідомила пресслужба церковників. Вказується, що ПЛР-тестування також провели братії Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, проте точна кількість осіб, у яких підозрюють COVID-19, не вказується. Священнослужителі також пройшли медогляд.

Пресслужба заявила, що тести були зроблені "для запобігання спалаху епідемії".

"Результат обстеження буде відомий найближчим часом. Зараз скарг на самопочуття у владики немає", – заявили в лаврі.

У всіх приміщеннях лаври провели обробку дезінфікуючими розчинами, богослужіння відбуваються в закритому режимі через відеотрансляцію, тобто без допуску до храму вірян.

"Братія лаври продовжує посилено молитися про одужання всіх, хто захворів на нове інфекційне захворювання", – підсумувала пресслужба.

Митрополит Павло Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, напередодні ЗМІ повідомили, що у 58-річного митрополита нібито виявили коронавірус. Нездужання священнослужитель відчув ще три дні тому, зараз же інфекція нібито підтвердилася.

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