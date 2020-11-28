У місті на Харківщині вирішили проводити новорічні ярмарки

У кількох населених пунктах Харківської області вирішили не відмовлятися від традиції проведення новорічно-різдвяних ярмарків. Зокрема, перед святами вони відкриються в місті Куп'янськ і двох прилеглих селищах міського типу – Ковшарівці і Куп'янську-Вузловому. Подробиці повідомляє офіційний сайт Куп'янської міської ради.

Згідно з повідомленням, ярмарки проходитимуть із 8 до 31 грудня включно. Відкриються вони за такими адресами:

Куп'янськ

пл. Центральна, 39 (біля АТБ);

м-н Ювілейний (район магазину "Голд");

вул. Хомишина;

пров. Кооперативний;

пл. Стадіонна (близько д. №8-10).

смт Куп'янськ-Вузловий

район ПХО "Куп'янський Вузловський ринок";

пл. Залізничників, 13.

смт Ківшарівка

2 м-н (район КП "Куп'янський міський ринок"),

1 м-н (район будинку №10).

Окрім того, з 18 грудня в Куп'янську, смт Ківшарівка та смт Куп'янськ-Вузловий відкриються ялинкові базари. Як повідомили в Куп'янській міськраді, ярмарки та ялинкові базари працюватимуть із дотриманням усіх карантинних норм.