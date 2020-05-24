У містах України влаштували протести проти капітуляції перед РФ. Фото і відео
У Києві й загалом понад 30 містах країни в неділю, 24 травня, стартувала акція під назвою "Стоп реванш" проти політики президента Володимира Зеленського, зокрема, щодо капітуляції України перед Росією.
Про це повідомляє у Facebook рух "Рух Опору Капітуляції". У столиці, Львові, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі й не тільки на мирні демонстрації зібралися тисячі українців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).
"Рік Зеленського – це рік реваншу й ми щодня у цьому переконуємося! Тому 24 травня о 14:00 виходимо на Майдан або на площі своїх міст – зупинимо реванш разом!" – йдеться в повідомленні організатора акції.
Київ
У Києві акція протесту стартувала на Майдані Незалежності. Народу зібралося багато – декілька сотень людей. Учасники разом заспівали гімн і слухають виступи різних дикторів зі сцени.
Зазначимо, що у зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці – декілька підрозділів силовиків заступили на посилене чергування.
"Щоб не допустити порушень громадського порядку, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємося до організаторів та учасників із проханням дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок", – повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
Дніпро
У Дніпрі всеукраїнська акція протесту "Стоп реванш", організована "Рухом опору капітуляції", стартувала быля Дніпропетровській ОДА. Неподалік сцени, крім учасників, зібралася і велика кількість поліцейських.
Кривий Ріг
Жителі Кривого Рогу вийшли на акцію "Стоп реванш" на 95 кварталі біля Стели Героїв.
"20 травня – річниця президентства Володимира Зеленського. З цієї нагоди ми, криворіжці, готові висловити свій протест проти реваншистських, капітулянтських та інших ганебних і загрозливих Україні та її державності рішень влади", – вказали організатори акції в місті.
Як повідомляє 0564.ua, учасники, дотримуючись правил карантину, надягли маски або респіратори, рукавички й стоять на відстані 1,5-2 метра одне від одного.
Запоріжжя
У Запоріжжі на акцію теж зібралося багато людей. Водночас усі учасники в масках і намагаються тримати соціальну дистанцію.
Львів
Харків
Миколаїв
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня заявив, що йому потрібен ще рік на те, щоб завершити боротьбу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей. Йдеться зокрема і про ще одні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.