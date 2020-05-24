У Києві й загалом понад 30 містах країни в неділю, 24 травня, стартувала акція під назвою "Стоп реванш" проти політики президента Володимира Зеленського, зокрема, щодо капітуляції України перед Росією.

Про це повідомляє у Facebook рух "Рух Опору Капітуляції". У столиці, Львові, Миколаєві, Дніпрі, Запоріжжі й не тільки на мирні демонстрації зібралися тисячі українців (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Рік Зеленського – це рік реваншу й ми щодня у цьому переконуємося! Тому 24 травня о 14:00 виходимо на Майдан або на площі своїх міст – зупинимо реванш разом!" – йдеться в повідомленні організатора акції.

Акція "Стоп реванш"

Київ

У Києві акція протесту стартувала на Майдані Незалежності. Народу зібралося багато – декілька сотень людей. Учасники разом заспівали гімн і слухають виступи різних дикторів зі сцени.

Акція "Стоп реванш" у Києві Скриншот

Зазначимо, що у зв'язку з цим поліція посилила заходи безпеки в центрі столиці – декілька підрозділів силовиків заступили на посилене чергування.

Акція "Стоп реванш" у Києві dialog.ua

"Щоб не допустити порушень громадського порядку, співробітники столичної поліції, гвардійці, кінологи, вибухотехніки і поліція діалогу заступили на посилене чергування. Звертаємося до організаторів та учасників із проханням дотримуватися карантинних обмежень та не порушувати громадський порядок", – повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Акція "Стоп реванш" у Києві twitter.com/Sofia_A_Z

Акція "Стоп реванш" у Києві twitter.com/Sofia_A_Z

Акція "Стоп реванш" у Києві twitter.com/Sofia_A_Z

Акція "Стоп реванш" у Києві Facebook/Поліція Києва

Акція "Стоп реванш" у Києві Facebook/Поліція Києва

Акція "Стоп реванш" у Києві Facebook/Поліція Києва

Дніпро

У Дніпрі всеукраїнська акція протесту "Стоп реванш", організована "Рухом опору капітуляції", стартувала быля Дніпропетровській ОДА. Неподалік сцени, крім учасників, зібралася і велика кількість поліцейських.

Акція "Стоп реванш" у Дніпрі dialog.ua

Акція "Стоп реванш" у Дніпрі dialog.ua

Акція "Стоп реванш" у Дніпрі dialog.ua

Акція "Стоп реванш" у Дніпрі dialog.ua

Кривий Ріг

Жителі Кривого Рогу вийшли на акцію "Стоп реванш" на 95 кварталі біля Стели Героїв.

"20 травня – річниця президентства Володимира Зеленського. З цієї нагоди ми, криворіжці, готові висловити свій протест проти реваншистських, капітулянтських та інших ганебних і загрозливих Україні та її державності рішень влади", – вказали організатори акції в місті.

Як повідомляє 0564.ua, учасники, дотримуючись правил карантину, надягли маски або респіратори, рукавички й стоять на відстані 1,5-2 метра одне від одного.

Запоріжжя

У Запоріжжі на акцію теж зібралося багато людей. Водночас усі учасники в масках і намагаються тримати соціальну дистанцію.

Акція "Стоп реванш" у Запоріжжі twitter.com/Saamuray

Акція "Стоп реванш" у Запоріжжі twitter.com/Saamuray

Львів

Акція "Стоп реванш" у Львові twitter.com/rok_org_ua

Харків

Акція "Стоп реванш" у Харкові t.me/hueviykharkov

Акція "Стоп реванш" у Харкові t.me/hueviykharkov

Акція "Стоп реванш" у Харкові t.me/hueviykharkov

Миколаїв

Акція "Стоп реванш" у Миколаєві Скріншот

Акція "Стоп реванш" у Миколаєві Скріншот

Акція "Стоп реванш" у Миколаєві Скріншот

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський на своїй пресконференції 20 травня заявив, що йому потрібен ще рік на те, щоб завершити боротьбу в питанні врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Мінських домовленостей. Йдеться зокрема і про ще одні переговори з главою РФ Володимиром Путіним.