У містах України посилять контроль за карантином

Мирослав Семенюк Суспільство 12:32, 3.10.2020 Оновлено: 13:03, 3.10.2020

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до органів, які контролюють дотримання правил карантину, з вимогою посилити контроль.

Як повідомив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, у міністерства немає повноважень щодо контролю (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, необхідно посилити контроль, особливо в місцях масового скупчення людей.

"Ну, наприклад, ті ж самі ринки. Тому що ми можемо побачити, що в магазинах і супермаркетах намагаються якось встановлювати контролювальні заходи", – зазначив Степанов.

Він ще раз звернув увагу на збільшення кількості людей, у яких важкий перебіг коронавірусної хвороби (COVID-19).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні четвертий поспіль рекорд щодо хворих на коронавірус.

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