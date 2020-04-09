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10 квітня • оновлено в 02:13
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У Миргороді кількість заражених коронавірусом збільшилася вдвічі

5.3т
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Кількість хворих коронавірусом COVID-19 в курортному місті Миргород на Полтавщині за добу зросла вдвічі.

Як повідомляють "Факти", до раніше госпіталізованого подружжя додалися 72-річна лікарка Центральної районної лікарні та 46-річна медсестра цього ж лікувального закладу.

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Найімовірніше, вони заразилися від 42-річного чоловіка, у якого коронавірус був виявлений раніше всіх. Спочатку його лікували в інфекційному відділенні ЦРЛ, де також працює і хвора медсестра. 3 квітня його змушені були відправити в обласну інфекційну лікарню, а через день з лабораторії прийшло підтвердження зараження COVID-19.

На популярному українському курорті кількість заражених коронавірусом збільшилася вдвічі

Головний лікар Миргородської центральної районної лікарні Ярослав Будний заявил, що в місті особливо переживають за 72-річну інфіковану.

"Вона зараз перебуває на домашній самоізоляції під контролем колег. Якщо симптоми будуть наростати, ми заберемо її до себе в інфекційне відділення. Медсестра, яка лікувала пацієнта з коронавірусом, госпіталізована. Стан медпрацівників на даний момент задовільний", – розповів він.

Так, на Полтавщині офіційно підтверджені вже 19 випадків зараження COVID-19. Найбільше громадян – дев'ять – хворіє в промисловому Кременчуці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві станом на 9:00 четверга, 9 квітня, було зафіксовано 300 випадків коронавірусу, а в області – ще 130.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Полтава
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