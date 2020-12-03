У МОЗ пояснили, чому безконтрольне вживання антибіотиків смертельно небезпечне

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що антибіотикорезистентність – це стійкість бактерій до антибактеріального препарату, який має їх знищити.

Цей процес вважають реальною загрозою людству, повідомляється на сторінці Центру громадського здоров’я. Якщо так піде і далі, то смертельним хворобам, збудниками яких є бактерії та з якими лікарі навчилися боротися за допомогою антибіотиків, не буде чого протиставити.

"Хтось вживає антибіотики без призначення лікаря. Хтось не дотримується рекомендацій і припиняє вживати препарат на свій розсуд. Це пришвидшує антибіотикорезистентність", – йдеться в повідомленні.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), якщо нічого не вдіяти вже зараз, то до 2025 року більша частина протимікробних препаратів втратить свою ефективність.

"Лікування отиту, циститу більше не обмежиться вживанням ліків. А акушерам варто буде згадати, як приймати важкі пологи без кесаревого розтину. Бо операція загрожуватиме породіллі смертельною інфекцією", – заявили спеціалісти.

Цього не можна допустити, наголосили вони.

Антибіотикорезистентність смертельно небезпечна для людства Facebook Центр громадського здоров’я

Так виникає антибіотикорезистентність Facebook Центр громадського здоров’я

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що через неконтрольоване вживання антибіотиків під час коронавірусу через 6-12 місяців на Україну чекає стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту.

Про це сказав головний анестезіолог Міністерства охорони здоров'я, професор Сергій Дубров. За його словами, антибіотики можна вживати лише 5% хворим на COVID-19 в разі ускладнення стану.