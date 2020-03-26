"Інакше пандемію не зупинити!" У Мінцифрі оголосили про контроль за хворими на коронавірус

Міністерство цифрової трансформації наступного тижня планує запустити в Україні мобільний додаток, який контролюватиме, чи дотримуються хворі на коронавірус самоізоляції, а загалом українці – вимог карантину.

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Окрім цього, планується створення онлайн-платформи безкоштовних послуг від бізнесу на час карантину, а в мережі мають запустити челендж ідей щодо боротьби з пандемією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Пандемія короновірусу стрімко змінила звичні уклади життя, і цифрові технології стають ще більш ефективними для роботи, спілкування та, головне, боротьби проти пандемії. Ми детально розібрали існуючий досвід застосування цифрових інструментів для запобігання поширенню короновірусу – Ізраїль, Польща, Південна Корея, Італія, Японія, Китай, Австралія тощо. Відібрали найбільш корисне та дієве", – пише він.

В Україні запустять додаток для стеження за інфікованими COVID-19

Зокрема, зазначається, що будуть запущені одразу три інструменти:

1. Мобільний застосунок для контролю за дотриманням карантину чи самоізоляції

Тут не йдеться про тотальне стеження за громадянами. Обов’язковий контроль передбачається тільки для хворих, але він буде добровільним для самоізольованих – через зняття у випадковий період часу геолокації та FaceID.

"Інакше пандемію не зупинити!" – переконує Федоров.

За його словами, застосунок дасть можливість замовляти хворим продукти та ліки онлайн, повідомляти про стан здоров’я.

Водночас наступним кроком стане запровадження у "Дії" можливості моніторингу можливого контакту з хворим на коронавірус.

"Ідея полягає у застосування широкої мережі qr-кодів у магазинах, таксі тощо. Якщо людина починає добровільно сканувати коди, то ми зможемо її попереджати про можливий контакт із хворим. Знову, ніякого гео-таргетингу (стеження) тощо", – запевнив міністр цифрової трансформації.

2. Онлайн-челендж #HackCorona in Ukraine

Це національний конкурс проєктів та ідей від громадян, спрямованих на боротьбу з пандемією та підтримкою українців у такий непростий час. Що цікаво, найкращі ідеї отримають фінансування на реалізацію.

"Збираємо від донорів хороший бюджет, щоб провести декілька циклів. У нас купа цифрових ідей та проєктів, але сьогодні колективний розум потрібен як ніколи. Це шанс проявити себе кожному", – пояснює Федоров, додаючи, що до журі челенджу увійдуть українські топноватори та представники міжнародних донорів.

3. Онлайн-платформа безкоштовних послуг від бізнесу

Зокрема, на одній платформі планується зібрати всі безкоштовні послуги, які більшість представників соціально відповідального бізнесу пропонують нині громадянам на період карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні продовжили карантин на 30 днів через швидке поширення коронавірусу. Попередній термін його закінчення – 24 квітня. Також по всій території країни ввели режим надзвичайної ситуації.

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