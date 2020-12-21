У Мінсоцполітики заявили про проблему з виплатами у зв'язку зі смертю медиків від COVID-19

В Україні понад 300 медиків померли від коронавірусної хвороби COVID-19, але компенсацію в 1,5 млн грн призначили сім'ям лише 53 з них.

Як сказала в інтерв'ю "Україні 24" міністр соціальної політики Марина Лазебна, компенсації за смерть медпрацівників призначають після розслідування спеціальної комісії. Однак є бюрократична тяганина, яка ускладнює процес виплат.

"Розумієте, коли система не працювала в такому режимі, вона сьогодні, звичайно, дуже неповоротка. Тому ось ця довга історія бюрократична, з цими комісіями, ускладнює процес допомоги сім'ям померлих медиків. Герої, а складнощі є. Я це визнаю", – зазначила вона.

Інше питання, що часто виплати нікому спрямовувати, так як у померлих не було родичів.

"Ми виплати робимо, але не скрізь навіть родичі є, акти приходять, починаємо шукати, а родичів немає", – підкреслила Лазебна.

Водночас вона нагадала, що для допомоги медикам, які отримали інвалідність у зв'язку із зараженням коронавірусом при виконанні професійних обов'язків, працює окрема програма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня медичні працівники вийшли на протест в урядовому кварталі Києва з вимогою до влади підвищити їм зарплати, а також виплати за інфікування коронавірусом на роботі.

Раніше народний депутат від партії "Європейська солідарність", секретар Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Яна Зінкевич заявила, що сім'ї померлих від COVID-19 медиків змушені боротися за компенсацію.